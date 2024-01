LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 61-41 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | padroni di casa sempre sul +20

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-47 Tripla di Willis. Timeout per Banchi. Due minuti alla fine del terzo quarto. 67-47 Bella finta di Belinelli, che fa saltare il difensore e poi trova solo la retina. 67-45 Oturu arriva facile al ferro e segna con il fallo di Belinelli. Sbaglia poi il libero supplementare. 64-43 Bryant sta dominando e segna due in penetrazione. 61-41 Cordinier vola a rimbalzo e schiaccia con tanta rabbia. 61-39 Piazzato dall’angolo di Beaubois. 59-38 Due facili di Belinelli al ferro. 59-36anche sfortunata. Cordinier stoppa Bryant che ritrova la palla e segna una tripla irreale su un piede solo. 56-36 Tripla di Pajola, masul -20. 54-33 Piazzato di Shengelia. 54-31 Due facili di Bryant in penetrazione. 52-31 Belinelli esce dai blocchi e prova a dare una scossa a ...

il guru che ha portato l'Efes a vincere due Eurolega negli ultimi tre anni. Va detto che ... La rassegna asiatica sarà trasmessada Sky Sport e dalla Rai (che trasmetterà solo le gare della ...La squadra di coach Banchi si schiera questa sera alle ore 18:30 in campo alla Sinan Erden Arena contro l'Anadolu Efes, attualmente terz'ultima in classifica reduce da sette sconfitte consecutive e ...Per la 21esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball 2023-24 la Virtus Bologna si trova a Istanbul. E' arrivata via Belgrado, dove ha giocato e perso il turno precedente ...