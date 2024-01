LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 13-9 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | vantaggio turco a metà primo quarto

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-9 L’gira bene palla e Larkin serve Pleiss che trova due facili al ferro. Timeout nella partita. 11-9 Tripla di Thompson e sorpasso dell’. 8-9 Primi due della partita di Thompson. 6-9 Bella finta di Belinelli, che supera i 300 punti segnati in questa. 6-7 Larkin non sbaglia dalla lunetta. 4-7 2/3 di Belinelli dalla lunetta. 4-5 Hackett si mette in proprio e trova due punti con l’arresto e tiro dall’angolo. 4-3 Tripla di Polonara che sblocca. 4-0 Schiacciata di Pleiss. 2-0 Dopo una serie di errori, i primi due punti della partita sono di Pleiss. 18.30: SI COMINCIA! 18.28: Ultimissime fasi ad Istanbul. 18.24: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 18.17: Contro il Maccabi, lasi è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-54 Darius Thompson vola ad appoggiare per il -2! 56-52 Shavon Shields va fin in fondo: possesso pieno ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-69 Clyburn in allentamento col fallo: l’Anadolu non molla! 77-67 Semi-gancio perfetto di Poythress: ... (oasport)

... durante un attacco aereo sulla città di Gaza ( GLI AGGIORNAMENTI). Chi sono i giornalisti ... il reporter, come ricorda l'agenzia, era in un ospedale per girare un servizio sugli attacchi ...... il guru che ha portato l'Efes a vincere due Eurolega negli ultimi tre anni. Va detto che ... La rassegna asiatica sarà trasmessada Sky Sport e dalla Rai (che trasmetterà solo le gare della ...Per la 21esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball 2023-24 la Virtus Bologna si trova a Istanbul. E' arrivata via Belgrado, dove ha giocato e perso il turno precedente ...Per la 21esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball 2023-24 la Virtus Bologna si trova a Istanbul. E' arrivata via Belgrado, dove ha giocato e perso il turno precedente ...