L’infelice uscita di Tony Khan | un presidente inadeguato! Il commento di All About Elite

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ha mostrato negli anni di essere totalmente inadeguato nel ruolo didi una federazione di Wrestling e l’spiacevole su X in merito alla questione Jinder Mahal – Hook ha confermato ulteriormente questo aspetto. La maggior parte dei problemi della AEW sono nati proprio a causa della mancanza d’autorità die della sua mala gestione degli equilibri interni al roster, e quanto accaduto nel post All Out 2022 risulta essere l’evento emblematico. Come può ildi una federazione rimanere inerme di fronte alle dichiarazioni di un proprio dipendente (CM Punk) che spara a zero sui propri vicepresidenti davanti ai decine di giornalisti? Dunque il danno di immagine ricevuto dalla AllWrestling non poteva ...