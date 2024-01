L' inaspettato Ronnie Radford

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un contrasto in mezzo al fango del centrocampo. Uno scambio con un compagno di squadra e un missile all’incrocio dei pali. Così è passato alla storia, centrocampista dell’Hereford United F.C., che con quella rete raddrizzò lo svantaggio casalingo contro il Newcastle nel replay di FA Cup, diventando il primo giantkiller dell’era moderna; grazie, soprattutto, al gol di Ricky George nei supplementari che sugellò il definitivo 2-1. Ma la bellissima rete dia pochi minuti dalla fine del novantesimo scatenò l’entusiasmo del pubblico che invase il campo per abbracciarlo e ancora oggi molti considerano quello diil gol più bello della storia della Coppa d’Inghilterra. Il tutto immortalato da Match of the Day, la trasmissione calcistica cult della BBC, e dalla voce di John Motson, che da quel 5 ...

È stata un'esperienza strana', ha raccontatoRadford. Figlio e rappresentante della working class inglese, si sentì a disagio nell'essere diventato l'eroe di giornata, consapevole che in campo ...