“L’Ilva non può essere salvata Taranto è già in stato di desertificazione | senza alternativa”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Alessandro Marescotti, docente e attivista dell'ambientalismo tarantino, tra i primi a denunciare i livelli di diossina: "È brutto dire ve l’avevamo detto, ma è così. La salvezza in città ce l’hanno solo le famiglie con sufficiente reddito per mandare i figli fuori. Bisogna formare il capitale umano, per un futuroacciaieria"