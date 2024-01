Lift | la recensione | azione algoritmica ad altissima quota

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il film:, 2023. Regia: F. Gary Gray. Genere:. Cast: Kevin Hart, Vincent D’Onofrio, Gugu Mbatha-Raw, Ursula Corberò, Sam Worthington. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in anteprima stampa. Trama: Una banda internazionale di rapinatori viene reclutata per prevenire un attacco terroristico. Per riuscirci, dovrà mettere a segno il colpo su un aereo in volo. Maledetta sia Netflix. La popolarissima piattaforma di streaming è stata casa inedita negli ultimi anni di alcuni dei progetti più liberi ed acclamati di maestri del cinema contemporaneo (su tutti, Martin Scorsese, Alfonso Cuaròn, Guillermo del Toro e Jane Campion), espressione massima di estro artistico e completa assenza di legacci produttivi di sorta. L’altro lato della medaglia di Netflix però sta nella sua generosissima offerta di cinema e ...

La recensione di Lift: Kevin Hart protagonista di un action in streaming su Netflix che offre diversi spunti, incastrandosi però in un linguaggio ampiamente formattato. Lift è nè più nè meno quello che ci si aspetta da un film di rapina, ma prova che non è necessario sorprendere per divertire.