Liceo del made in Italy | per i dirigenti scolastici l’idea è buona | ma c’è poco tempo A Oristano un istituto dice sì

"I collegi docenti di tutta Italia, che in queste settimane si stanno riunendo per deliberare in merito all'istituzioneMade in Italy, chiedono garanzie certe rispetto al mantenimento dell'...... nella scuola elementare Vernazza a Sturla, in undi Cagliari e all'Istituto Montale di ... previa segnalazionedirigente scolastico, è tenuto ad intervenire tempestivamente, altrimenti ...Floridia (Avs): "Garantire che l'indirizzo economico-sociale continui ad operare, senza la preoccupazione che venga invece gradualmente sostituito dal liceo Made in Italy, tramite un semplice ma peric ...Perplessità a pochi giorni dalla chiusura delle richieste di attivazione: il nuovo liceo del made in Italy previsto dalla legge 27 ...