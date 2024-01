Liceo del made in Italy | entro il 15 gennaio richieste attivazione | entro il 20 elenco scuole autorizzate e dal 23 al via le iscrizioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Quasi tutto pronto per l'avvio deldelindall'anno scolastico 2024-25.lunedì 15ledevono richiedere l'il 20sarà comunicato l'delleautorizzato e dal 23sarà possibile per gli studenti effettuare l'iscrizione. L'articolo .

AGI - Nel 2024 parte il Nuovo liceo del Made in Italy . Come funzione e di cosa si tratta? Il Nuovo liceo del Made in Italy avrà la finalità di ... (agi)

Non hanno intenzione i presidi dei licei di Roma di farla passare liscia agli studenti e alle studentesse che hanno occupato i licei. 5 in ... (open.online)

... ListaIndirizziDefibrillatoriNew2.apk Questo il commentoSindaco Carmine Pagano: 'Intanto, ringrazio di cuore ildi Roccapiemonte nella persona della Dirigente Rossella De Luca, tutti i ...Nel 2017, inoltre, si è occupata della Cappella delle suore in via Zangrandi e della realizzazionemurales dipinto dagli studenti dellartistico Benedetto Alfieri al Movicentro. Il suo ...Viene presentato domenica 14 gennaio alle 20 al Cinema Massimo di Torino viene proiettato il film realizzato per granparte a Balangero e all’Amiantifera Il Lago Incantato, pellicola realizzata grazie ...Alberto Campoleoni - Gennaio, tempo di iscrizioni al prossimo anno scolastico. Anche quest’anno le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle ...