Librino | contrasto all’illegalità diffusa e le condotte di guida pericolose

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Il, allo smercio di droga e allediirresponsabili, sono stati gli obiettivi prioritari del servizio coordinato a largo raggio effettuato nell’area nord di Catania. In particolare nella serata, i Carabinieri della Stazione di, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, di propria iniziativa, hanno incrementato le attività di controllo nel quartiere “”, sia potenziando il pattugliamento delle zone di maggiore aggregazione, che effettuando una serie di perquisizioni per la ricerca di armi e droga. In tale contesto operativo i militari operanti, durante un posto di controllo in viale Castagnola, hanno fermato alladi una ...