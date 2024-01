L’IA generativa migliora le esperienze di acquisto : la ricerca Capgemini sui trend L’IA generativa può migliorare le esperienze di acquisto e di consumo? Ebbene, secondo l’ultima ricerca del Capgemini Research Institute rileva come ... (fmag)

Ecco come Microsoft ha superato Apple grazie all’IA generativa La conferma che con l’intelligenza artificiale si arriva in alto è il sorpasso di Microsoft ai danni di Apple come società che vale di più al mondo. ... (formiche)