L' ex velina e l' ex calciatore | Passiamo la notte in stanze diverse

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ecco cosa hanno detto Federica Nargi e Alessandro Matri al podcast di Diletta Leotta. Alessandro Matri e Federica Nargi: “Dormiamo in camere separate” su Donne Magazine.

Ecco cosa hanno detto Federica Nargi e Alessandro Matri al podcast di Diletta Leotta. Leggi tutto Alessandro Matri e Federica Nargi: “Dormiamo in ... (donnemagazine)

Federica Nargi e Alessandro Matri: 'Dormiamo in camere separate' L'exdi ' Striscia la Notizia ' Federica Nargi e l'exAlessandro Matri sono stati ospiti del podcast di Diletta ...E' stato l'exa fare il primo passo, mentre Federica si è fatta desiderare a lungo negandogli il numero di telefono per un mese. L'exdi 'Striscia la notizia' ammette la sua gelosia ...Federica Nargi e Alessandro Matri, coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di Diletta Leotta, i due hanno… Leggi ...Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati ospiti di Mamma Dilettante, dove hanno raccontato alcuni dettagli della loro vita.