L’ex popstar Yu Yu e la lotta all’anoressia | «Pesavo 36 chili | ma adesso torno a cantare»

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Giuditta Guizzetti, in arte Yu Yu, è nata a Parigi nel 1976 da madre francese e padre bergamasco. Nel 2002 a Milano ha lasciato il suo lavoro di hostess per entrare nel mondo della musica con Mon Petit Garçon, lanciata da Pippo Landro. Poi è scomparsa. Oggi racconta all’edizione milanese del Corriere della Sera cosa è successo e la sua nuova vita: «Ho appena inciso un pezzo nello studio di registrazione di Milano dove è nato il disco del 2002. Siamo ancora al lavoro. Potrà avere successo o no. Sono solo contenta di avere recuperato una cosa che amo». Oggi lavora a Ibiza nel campo del turismo. E ha scritto un altro pezzo con Landro, in francese. Come Bonjour bonjour, altro suo successo. Invece un suo insuccesso portò la EMI a mollarla: «Anche “colpa” mia, tra virgolette. Nel 2005 iniziavo a non stare bene. Di colpo non valevo più. Passavo il tempo a non mangiare senza farmi vedere ...