(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ci iscriviamo a portali online, scarichiamo e utilizziamo app senza leggere l’informativa. Compiliamo form (fisici o sul web) per ottenere card commerciali per accumulare punti o sconti. Mettiamo una “firma” su una petizione online, lasciando lì i nostri contatti senza sapere cosa ne sarà dei nostri dati. Ci opponiamo a tutto quello che sembra poter rallentare levite frenetiche, soprattutto nel nostro mondo sempre più digitale, calpestando il nostroin nome della “velocità”. Tutto ciò porta a un eternosu cosa sia realmente necessario, spesso contestando scelte (anche legislative) che mirano a tutelare la sicurezza della nostra “riservatezza”. LEGGI ANCHE > Quello che succede quando provi a chiedere di ricevere una multa via PEC Oggi ...

... Cairo ha parlato a lungo, sottoponendosi divertito e rilassato alle domande dei conduttori, che inevitabilmente hanno toccatodi un suo impegno diretto in politica, rivelando che, ...... quel bustino da sciogliere come un(credo di non aver ...a qualcosa questa tenera competenza Il vampiro non vive oltre'... ecco perché pare: perché quel terrore pare infinito a quelle ...