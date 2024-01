Lens | quattro giornate al tecnico Haise | aveva detto più volte “vergognoso” dopo un rigore negato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Stangata per l’allenatore del, Franck, che nei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia è stato espulso per proteste. Il club non ha presentato ricorso per quanto accaduto pochi giorni fa nella sconfitta col Monaco ai rigori. Ildei sangue e oro, infatti, ha perso le staffe nei confronti dell’arbitro e ha urlato piùla parola “un calcio dinel primo tempo. Il quarto ufficiale ha segnalato tutto al fischietto della partita che ha estratto il cartellino rosso. La squalifica sarà applicata in Ligue 1 e una delleè stata sospesa con la condizionale. SportFace.

