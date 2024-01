Legno | fuori oggi il singolo Str*nzo e il video

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dain radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovodei, accompagnato dalA partire daè disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica(etichetta Apollo Records / distribuzione ADA Music Italy), il nuovodei, accompagnato dalclip. Scritto daie prodotto da Davide Gobello e Diego Calvetti, il brano che parla di un nuovo inizio, è una lettera d’amore e di saluti nei confronti di un passato che non tornerà più: “La vita ci pone davanti decisioni difficili – raccontano i-. In una relazione capita di sentirsi messi da parte come un vecchio vestito che ci sta ...