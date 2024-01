Le vicende abbracciano i due decenni fra la fine della Prima guerra mondiale e l' ìnizio della Seconda

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ambientata in Germania tra lae la vigilia, questa sera intv alle 21.20 su Rai 3 va in onda Hotel Europa. La miniserie storica, in due puntate (90 minuti ciascuna), è ispirata a eventi realmente accaduti. Racconta la vicenda di una famiglia proprietaria di un hotel di lusso esua lotta per la sopravvivenza nell’arco di due. Il tutto raccontato dal punto di vista del giovane protagonista. ...