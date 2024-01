Le Spice Girls compiono trent’anni | la Royal Mail pubblica i loro volti su francobolli speciali

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Life&People.it Spregiudicate, estroverse, ambiziose, capaci di cantare e di ballare. Sono le caratteristiche richieste a giovani ragazze da un annuncio apparso nel 1994 sul quotidiano inglese The Stage. Arlo è il talent manager Bob Herbert e quelle che sta cercando sono le cinque pop star che scriveranno, a partire da quell’anno, pagine frizzanti nella storia della musica a tinte rosa.dopo, le, la più famosa band internazionale interamente femminile, formatasi in seguito a quell’annuncio, continua a far parlare il mondo. Per celebrare tre decenni di carriera trascorsi dalla fondazione del gruppo costituito da Geri Halliwell, Melanie C, Melanie B, Victoria Adams ed Emma Bunton, laha avuto un’idea molto originale. La nota azienda postale ...

È difficile credere che siano già trascorsi tre decenni dal momento in cui un fenomeno musicale senza precedenti ha invaso la scena mondiale. Le Spice Girls, la girl band britannica più celebre della storia, festeggiano il prossimo 11 gennaio 30 anni dal loro debutto. Un traguardo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica. 15 nuovi francobolli celebrano le Spice Girls a 30 anni dalla formazione. Negli anni Novanta hanno conquistato il pubblico con canzoni come "Wannabe", "Spice Up Your Life" e "Viva Forever". E da oggi (giovedì) sono le protagoniste di una serie di quindici francobolli. Il singolo "Wannabe" delle Spice Girls viene pubblicato il 26 giugno del 1996 e arriva istantaneamente in cima alle classifiche di 32 paesi.