Le spese pazze di Giorgia Meloni | il suo staff costa più di quelli di Draghi | Conte e Renzi

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nel presentare la Legge di Bilancio 2024 il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva sottolineato la difficoltà del Governo nel trovare risorse e aveva ringraziato i ministri per aver rinunciato ad alcune pretese e aver accettato di ridurre al minimo ledel proprio dicastero. Ora che è stato presentato il bilancio preventivo 2024 di Palazzo Chigi, però, scopriamo che i costi dellodella premier, anziché diminuire, sono aumentati. Anzi, con la destra al governo leper gli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio hanno toccato il loro picco massimo nella storia della Repubblica. Il Governo prova a camuffare i conti e a nascondere l’aumento, ma i numeri parlano chiaro, come sottolinea anche il quotidiano Domani. Per il 2024 Palazzo Chigi ...