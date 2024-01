Le punizioni collettive sono vietate dal diritto internazionale ma non nel calcio | così i veri razzisti si nascondono

(Di venerdì 12 gennaio 2024) di Francesco Tomei Il razzismo negli stadi, come nella vita quotidiana di tutti i giorni, è una piaga difficilmente estirpabile se non con un lungo lavoro di educazione ed esperienza condivisa. La ...

Lesono vietate dal diritto internazionale, ma nel calcio nostrano sembrano essere la classica panacea per tutti i mali. E in effetti, quale miglior soluzione del 'nascondere' ...... o danno origine, a violazioni della Convenzione sul Genocidio' e di annullare i provvedimenti che costituisconoe trasferimenti forzati di popolazione". Al via le prime udienze ...Razzismo negli stadi, per i vertici del calcio italiano la miglior soluzione è ‘nascondere’ gli idioti e i razzisti nell’enorme e astratta moltitudine degli ‘innocenti’, con i quali condivideranno la ...Israele (Internazionale) I droni contro le navi commerciali sono la prima vera minaccia all'economia. Di Francesca Luci ...