Le prime parole di Faraoni da giocatore viola | «Ho desiderato la Fiorentina»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ledida nuovodella: preso in questa sessione di calciomercato invernale Ai microfoni di Firenze, intercettato alla stazione di Santa Maria Novella,ha voluto dire leda calciatore della. «Sono molto contento di essere a Firenze. Se partirò per Riyad con la squadra? Adesso vediamo, è successo tutto molto velocemente, devo ancora realizzare tutto quanto. Non è neanche così facile. Vincere la Supercoppa? C’è sempre il sogno, vediamo. Quanto ho voluto la? Tanto, appena ho saputo che c’era questa possibilità ci ho sperato, e sono davvero contento che sia successo».

È finita del registro degli indagati per truffa aggravata Chiara Ferragni che ha subito rilasciato alcune di Chiara zioni in merito L'articolo Chiara ... (novella2000)

Dopo 'una riunione da me convocata svolta insieme al dipartimento di Salute pubblica dell'Ausl, in cui sono state presentate lerisultanze - scrive l'agenzia Dire riportando ledi Clancy ...In altre, la "diplomazia degli stadi" consiste nella creazione di un rapporto di ...L'obiettivo della Cina in Africa è quello di ottenere una corsia preferenziale per l'acquisto di materie...Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Siamo abbastanza contenti, veniamo da una partita che rappresenta la conferma di essere la prima squadra della Capitale. Noi cerchiamo di vincere sempre con il ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti a margine ...