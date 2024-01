Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 gennaio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Diverse le aperture sulledei giornali. In primis, le accuse di genocidio, da parte del Sudafrica, a Israele davanti alla Corte di Giustizia dell'Aia. In secondo luogo, nessun accordo tra la maggioranza sulle regionali. Suisportivi si celebra il 4-0 della Juventus al Frosinone: bianconeri in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio

Diverse i temi in apertura. Lega e FdI ai ferri corti sulle Regionali. In secondo luogo, il governo rassicura Zelensky sulle armi in Ucraina, ma il ... (tg24.sky)

Sta facendo il giro del web in queste ore una teoria che metterebbe in connessione il film...per esser sempre aggiornato su serie tv e cinema Il riferimento è alle stelle presenti sulle...L'intera stagione è stata trasmessa intime su Italia 1, ma anche sul canale Focus, in ... divisione editoriale di Mediaset, è formulata in 96, dense di immagini esclusive e ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...L’apertura di oggi per molti giornali è dedicata alla prima udienza della Corte internazionale di giustizia dell’Aia per il caso presentato dal Sudafrica contro Israele, accusato di genocidio contro i ...