Le nuove rivelazioni di Liam Gallagher su Noel e lo scioglimento degli Oasis | “Aveva bisogno di attenzioni” | cos’ha detto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ne ha per tutti, soprattutto per gli artisti contemporanei e inevitabilmente per il fratello: nelledisuc’è ancora l’amaro in bocca per lo, uno split mai digerito e che non smette di tormentarlo.suIl pensiero disuè sempre lo stesso: è stato our kid a portare la band allo, ma non solo perché quella volta a Parigi sedette in macchina e tagliò la corda prima dell’esibizione (qui tutta la storia). Secondo, il fratello da tempo giocava a fare la ...