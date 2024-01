Le Acli ricordano David Sassoli a 2 anni dalla scomparsa

(Di venerdì 12 gennaio 2024) ROMA – A duedi, il vuoto che ha lasciato in tanti Italiani e Europei non si è riempito.ha rappresentato con la sua vita e con le sue parole, un esempio e una guida che ancora oggi è insostituibile. Lehanno sempre sentito una profonda sintonia con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Polonia nazionalisti vincono elezioni: la destra avanza Intervista a Giorgia Meloni: “La mia vita ora è più frenetica ma servire la nazione è un privilegio” Meloni vola a Tunisi con von der Leyen, sul tavolo un pacchetto di aiuti Mattarella prepara il nono discorso: pace giusta e invito alla fiducia Nuova scoperta contro il cancro al pancreas, il ...

Lela figura del giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso l'11 gennaio 2022. Le"hanno sempre sentito una profonda sintonia con i suoi ideali, che riflettevano ...Gli organizzatori'il bellissimo il percorso che ci sta portando alla realizzazione dell'... a partire dalla Pastorale Sociale e dalla Caritas abbiamo:, Agesci, Azione Cattolica, Cgil, ...ROMA - A due anni dalla scomparsa di David Sassoli, il vuoto che ha lasciato in tanti Italiani e Europei non si è riempito. Sassoli ha rappresentato con la sua ...Il presidente nazionale delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Emiliano Manfredonia firmerà il «Quaderno Rosso di don Peppe Diana» per chiedere a Papa Francesco il riconoscimento del ...