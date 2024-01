Lazio | stop Castellanos | le condizioni dell'argentino e le ultime verso il Lecce

Era stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato a causa di una rissa, ed era poi rientrato in Argentina per stare vicino alla famiglia ... (ilfattoquotidiano)

Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località ... ()

Secondo il Codacons, dalla tavola alle bollette , dalla telefonia all’Rc auto, il 2024 riserva aumenti svariati per le spese quotidiane e non. Aumenti ... (ilsole24ore)

... dove incontrerà laTitoli Corriere della Sera: Regionali, nessun accordo la Repubblica: Gaza,... Processo alle vittime Leggo: Uccidela compagna e s'impicca Qn: I sindaci Pd: abuso d'ufficio,...Lo- spiega l'azienda - ha fortemente compromesso il rapporto con i clienti tradizionali, ... Deve rilasciarla la Regioneed è indispensabile per far ripartire il depuratore in ' marcia ...Terza domenica ecologica, dopodomani, della stagione invernale 2023-24. Come di consueto, è previsto lo stop al traffico privato, nella fascia verde. L'orario del divieto è ...Spazio al calcio oggi in prima pagina su La Stampa, con il seguente titolo in taglio alto: "Tripletta di Milik e gol di Yildiz: Juve show, Frosinone travolto". Il riferimento ...