Lazio-Roma | Mancini squalificato per tre giornate | ha insultato Orsato

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Stangata per il difensore della, Gianlucadopo i fatti del derby di Coppa Italia trae i giallorossi. Il Giudice Sportivo haper treil centrale “per comportamento non regolamentare in campo”, e “perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive”. Poi, si legge nel dispositivo, il difensore della“aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all’Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività”.dovrà anche pagare un’ammenda di 10.000 euro. Due turni ...