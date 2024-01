Lazio-Roma | ferito alla testa da un petardo | arrestato tifoso che l’ha lanciato

È stato arrestato l’ autore del lancio del petardo che ha colpito e ferito in modo grave un tifoso in occasione del derby di Coppa Italia vinto ... (sportface)

... in occasione del derbydei quarti di Coppa Italia ha colpito due spettatori, provocando a una delle vittime lesioni gravissime , con una prognosi di 60 giorni. A suo carico è stato ...300 MILA EURO PER INSERIRE IL LOGO DELLA REGIONE SULLE MAGLIE DELLAA dare la notizia ... Anche la voce storica dellaallo stadio Olimpico, Carlo Zampa, è intervenuto per dire che "qualunque ...I primi verdetti del campo sono arrivati. Fiorentina, Atalanta e Lazio sono le prime semifinaliste della Coppa Italia 2023-2024, in attesa dell’ultimo quarto di finale, tra Juventus e Frosinone, stase ...L'uomo, un 42enne, è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza È stato rintracciato e arrestato in flagranza differita nelle prime ore di questa mattina dalla Digos di Roma e dagl ...