Lazio-Roma | ferito alla testa da un petardo | arrestato tifoso che l’ha lanciato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – È stato rintracciato ein flagranza differita nelle prime ore di questa mattina dDigos die dagli agenti del Commissariato ‘Prati’ l’autore del lancio di unche, in occasione del derbydei quarti di Coppa Italia ha colpito due spettatori, provocando a una delle vittime lesioni gravissime, con una prognosi di 60 giorni. A suo carico è stato conto il reato di lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e lesioni gravissime aggravate. Il 42enne, supporter laziale, non riconducibile ai contesti delle tifoserie ultras, con precedenti di polizia per reati maturati nel contesto delle competizioni sportive e degli stupefacenti, è stato identificato dagli investigatori grazie ...

"La squalifica di Curva Nord e Distinti dopo il derby con laFaremo ricorso. Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico perché sono di parte. Tutto si può dire tranne che lasia razzista e antisemita. Nel nostro consiglio di ...- Svolta nelle indagini inerenti gli scontri durante il derbydi mercoledì pomeriggio (10 gennaio) allo Stadio Olimpico valevole per i quarti di finale di Coppa Italia . Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', la polizia avrebbe ...Successo sul campo, un po’ meno sugli spalti, e nelle aule della giustizia sportiva. Uscita vincitrice dal derby di mercoledì sera che l’ha proiettata in semifinale di Coppa Italia, la Lazio deve ora ...A due giorni dalla vittoria nel derby di Coppa Italia, Roma celebra i 124 anni della società sportiva Lazio con una grande festa in Campidoglio, sede dell'amministrazione cittadina ...