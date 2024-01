Lazio-Roma | Curva Nord chiusa per cori razzisti Tre giornate di squalifica a Mancini e due ad Azmoun

...insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore dellaRomelu Lukaku " levatisi in più occasioni" durante il derby di Coppa Italia di mercoledì costano cari allaCori e ululati razzisti contro Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia e il giudice sportivo chiude la curva Nord dellaper una partita, quella in programma all'Olimpico diil 28 gennaio contro il Napoli. Il giudice, dopo la sfida dei quarti di Coppa Italia vinta dai biancocelesti 1 - 0 contro la, ...Roma, 12 gen. (askanews) - Il Giudice Sportivo della Lega calcio di serie A ha chiuso per un turno la Curva Nord e i Distinti Nord, Est e Ovest ...Che le sanzioni ci sarebbero state era scontato, si aspettava solo di conoscere l'dentità dei provvedimenti decisi dal Giudice Sportivo per i disordini di Lazio-Roma. Il derby di ...