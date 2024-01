Lazio - Roma | arrestato l' uomo che ha lanciato il petardo in Curva Sud

- Svolta nelle indagini inerenti gli scontri durante il derbydi mercoledì pomeriggio (10 gennaio) allo Stadio Olimpico valevole per i quarti di finale di Coppa Italia . Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', la polizia avrebbe ...... lanci di bengala tra ultrà biancocelesti in Tribuna Tevere e giallorossi in Distinti Sud, poi la bomba carta che ha rischiato di uccidere il tifoso dellaoperato d'urgenza al policlinico ...Durissimo striscione di contestazione da parte dei tifosi della Roma dopo il derby perso in Coppa Italia contro la Lazio: “Meglio una morte dignitosa che una vita umiliante. Non siete degni di questa ...Il 42enne, con precedenti per reati da stadio e per droga, sarebbe stato riconosciuto dai video delle telecamere interne dell'Olimpico e dagli indumenti: i dettagli ...