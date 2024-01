Lazio | Lotito | “La vittoria nel derby conferma che siamo la prima squadra della Capitale”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “contenti dopo una partita chechelanon solo a livello anagrafico, ma anche sportivo“. Lo ha affermato il presidenteClaudiodopo laneldi Coppa Italia contro la Roma, nel corso alla cerimonia per il 124esimo anniversariofondazionePolisportiva S.S.in corso nella salaProtomoteca, in Campidoglio. SportFace.

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio , Lotito ... (calcionews24)

Ex calciatore della Roma, poi tecnico della Primavera biancoceleste. Ha parlato a Notizie.com: “La squadra di Mourinho ha reagito solo nel finale, ... (notizie)

2024-01-12 09:32:24 In tema di news di calcio Mercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Ecco il nome, echeggia dalla notte del derby. ... (justcalcio)

...tra la Regionee la Società Sportiva. Come riporta l'Ansa, il presidente Francesco Rocca e la sua giunta si apprestano ad avviare la collaborazione con il club di Claudioche ...Lasta provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, l'obbligo costerebbe tra i 12 e i 15 milioni.punta ad offrire meno, c'è anche il Napoli sulle tracce della mezzala, ci ...Lazio, rischio chiusura della Nord contro il Napoli “La Curva Nord rischia di nuovo la squalifica, eventualmente esecutiva direttamente il 28 gennaio nel big match contro il Napoli in casa, perché da ...Oggi va in onda il secondo appuntamento della miniserie firmata Sky sulla Lazio. «Lazio 1974: grande e maledetta», questo il titolo di questo documentario con scene inedite e racconti ...