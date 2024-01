Lazio | Lotito | “Al nostro progetto stadio non si potrà dire di no”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Stiamo lavorando in silenzio e siamo pronti a mettere in giro per Roma il cartello più importante, quello dello, per presentare una cosa alla quale non sidi no”. Cosi Claudio, presidente della, parla del, in particolare il Flaminio, nel corso della cerimonia per i 124 anni della società biancoeleste in Campidoglio. “Cercherò di presentare un recupero di una situazione che rappresenta un orgoglio per i romani, soprattutto laziali, e sulla base di questo, sperando che ci siano le condizioni tecniche, perché sono convinto che sulla condizione politica il sindaco sia favorevole perché è una persona di buon senso e che vuole il bene della città, ritengo che ci siano le condizioni per un connubio tra Campidoglio e S.S. ...