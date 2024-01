Lazio-Lecce | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il lunch match della 20ª giornata del campionato di Serie A regala la sfida train una partita molto importante per le zone alte e basse della classifica. I biancocelesti sono in grandissima forma e la classifica è sempre più interessante dopo le ultime tre vittorie consecutive. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma e l’entusiasmo è alle stelle. Ilnon vince da quattro giornate, dal successo nello scontro salvezza contro il Frosinone.(4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. Squalificati: nessuno Indisponibili: Castellanos(4-3-3): Falcone; ...

