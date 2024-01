Lazio | emergenza in attacco | infortunio per Castellanos | lesione agli adduttori

Una vittoria che potrebbe costare un attaccante in casa Lazio . Lo scorso mercoledì, i bianco-celesti di Sarri hanno vinto il quarto derby su sei, in ... (dailynews24)

Lazio in emergenza - In Supercoppa con l’Inter 3 top a rischio ? CdS

La Lazio è in emergenza, tant’è che contro l’Inter in Supercoppa Italiana rischia di non avere tre giocatori molto importanti. Sarri in ... (inter-news)