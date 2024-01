Lazio | Curva Nord chiusa | arriva la decisione ufficiale

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladi chiudere lae altri settori dell’Olimpico per-Napoli sta facendo molto discutere. E sul tema è intervenuto anche Lotito. Lanon ci sta e prepara la risposta al Giudice Sportivo dopo il pugno duro delle scorse ore. Il derby ha portato alla chiusura dellae dei Distinti a causa di cori razzisti nei confronti di Lukaku. Laha annunciato il ricorso per la– Notizie.com – © LapresseI biancocelesti, però, sono pronti ad un ricorso per avere i propri tifosi al fianco nella sfida contro il Napoli del 28 gennaio. Vedremo se ci sarà alla fine una buona notizia oppure il pugno duro nei confronti dellasarà ...

AGI - Chiusura per una giornata della curva della tifoseria della Lazio per gli insulti razzisti rivolti contro il giocatore giallorosso Romelu ... (agi)

ROMA - " La squalifica di Curva Nord e Distinti dopo il derby con la Roma ? Faremo ricorso . Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico ... (247.libero)

Il vaso è colmo e, dopo la sconfitta contro lacostata l'eliminazione dalla Coppa Italia, i ...di interpretazione e che rivela in maniera eloquente gli umori del tifo giallorosso dellaSud :...Possibile dopo la Supercoppa italiana a Riad un incontro tra lae il Comune, alla presenza ...del derby vinto non si contiene e si lascia andare anche alle polemiche sulla chiusura della...Si allarga in maniera tragica gli eventi accaduti durante e dopo il derby della capitale tra Lazio e Roma. A seguito dei diverbi a distanza tra i sostenitori biancocelesti e giallorossi a un tifoso ha ...Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo domenica sera a San Siro, contro la Roma: una partita importantissima per i rossoneri, dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia davanti ai propri tifosi ...