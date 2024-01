Lavoro nel turismo | Bergamo terza in Lombardia per addetti | il 72% ha contratti indeterminati

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)si conferma provincia vivace dal punto di vista delnel settore turistico, dove al di là del sentore comune di una diffusa precarietà, isono per oltre il 70% a tempo determinato. Sono solo due dei dati salienti emersi nell’ambito del primo Osservatorio provinciale sul tema, elaborati dal Centro Studi Federalberghi in base alle comunicazioni ufficiali Inps aggiornate a dicembre 2022 e che offrono uno spaccato fedele sulle quasi tremila imprese turistiche della Bergamasca. A livello regionale la nostra provincia si posiziona al terzo posto, dopo Milano (104.992) e Brescia (29.451), per numero complessivo di dipendenti, con una media di 25.640. A sorprendere, però, sono i momenti di picco: quelli positivi sono compresi tra aprile e giugno e nel mese di settembre, mentre quelli negativi ...