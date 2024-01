Lautaro Martinez-Lobotka contatto regolare! L’AIA riconosce altri errori arbitrali | l’elenco

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Iltra, in occasione di Napoli-Inter – qualora fosse ancora in dubbio – è assolutamente regolarissimo. Questo quanto spiegato dal designatore Gianluca Rocchi nel corso della conferenza stampa.però ha riconosciutiVAR nel corso della stagione, eccocompleto.– Sono otto glidel VAR riconosciuto ufficialmente dale tra questi non c’è iltrain occasione di Napoli-Inter, con la rete nerazzurra del tutto regolare. Confermato, invece, l’errore in occasione di Juventus-Bologna seconda giornata di campionato: secondo ...

In avantidovrebbe fare coppia con Thuram. Inizialmente dalla panchina il match winner col Verona Frattesi e Arnautovic. La partita tra Monza - Inter sarà una esclusiva sia di DAZN ...Uno degli errori più grandi degli arbitri in questa stagione è stato il mancato fischio sul "placcaggio" disu Lobotka in Napoli - Inter, che ha dato il via all'azione del gol nerazzurro. Ieri il designatore Rocchi, durante la conferenza stampa di metà campionato, è tornato sull'argomento: "...Uno degli errori più grandi degli arbitri in questa stagione è stato il mancato fischio sul "placcaggio" di Lautaro Martinez su Lobotka in Napoli-Inter, che ha dato il via all'azione del gol nerazzurr ...Coppa America 2024, dove si gioca e le squadre già qualificate per la più importante competizione continentale ...