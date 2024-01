Latina Omicidio Nadia Bergamini | arriva la conferma della codanna per il genero Antonino Zappalà

... sebbene le autorità non abbiano collegato il gruppo al suo. In un decreto integrativo ... È altresì vero che in Americai confini tra i due fenomeni sono spesso molto sottili. Non si può ...E' sospettato di essere il mandante dell'di uno dei principali candidati alla ... un tempo considerato un diamante grezzo dell'America, nel Paese più violento dell'intera regione. Il ...Quattro condanne a Roma in relazione al tentato omicidio di Alessio Marzani, ferito a colpi di arma da fuoco nell'ottobre del 2020. In particolare in giudici hanno inflitto 18 anni e mezzo al narcotra ...L'istanza del rito abbreviato richiesta dagli avvocati di Roberto e Mattia Toson è inammissibile. La decisione è arrivata questa mattina dal giudice per le indagini preliminari nel tribunale di ...