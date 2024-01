Latina Mercato | ultimati i lavori in via don Minzoni | ora il progetto per via Rossetti

(Di venerdì 12 gennaio 2024)– Conclusi idi riqualificazione, finanziati dalla Regione Lazio, della struttura di via Donche ospita ilannonario di. Le opere delper l’area deldi via Don, il cui importo a base di gara è stato pari a 165.625,96 euro, consistono in lavorazioni interne, esterne e L'articolo Temporeale Quotidiano.

...nota che diverse aziende paventano rischi per la stabilità del sistema e la credibilità del [email protected] Tag cloud cenone (5) kyoto (4) caschi (4)(3) Cecile Kyenge (3) ......Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti! Continue Reading Precedente Passaggio al... [email protected] Tag cloud cenone (5) kyoto (4) caschi (4)(3) Cecile Kyenge (3) ...Ecco dove vedere Potenza-Latina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Gara valida per la giornata numero 21 ...NewTuscia – VITERBO – Sembra un mattone in attesa di capire cosa sta per succedere quello del Lazio fotografato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare ...