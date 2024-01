L’Ai act non è operativo e le Europee sono alle porte | chi tutela i cittadini?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) di Dante Nicola Faraoni La Commissione Ue, tramiteAct che sarànon prima del 2026, mira a creare un’Intelligenza Artificiale (AI) affidabile con le persone al primo posto. La Ue ha ben chiaro che i sistemi di AI potrebbero essere utilizzati per limitare la libertà di espressione o di riunione, o per interferire con le elezioni con rischi reali per la democrazia e lo Stato di diritto. Tutto ciò si scontra con il fatto che le elezionisaranno fra qualche mese e a riguardo non esiste nessun regolamento in grado dire i. Il sistema radiotelevisivo italiano ha una certa regolamentazione, con l’esistenza di una supposta par condicio almeno durante il periodo elettorale; ma sui social media non esiste nessuna regolamentazione. Questo settore della comunicazione ha ora ...