Ladro d’appartamento fermato con la refurtiva in provincia di Latina | arrestato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 E’ statoeded aveva ancora con se la. L’operazione dei carabinieri di San Felice Circe la notte scorsa: i militari del NOR-Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, in collaborazione con la locale Stazione, traevano in arresto nella fragranza del reato di furto un cittadino italiano del posto, classe 1973. L’uomo aveva appena commesso un furto in abitazione; le indagini dei carabinieri, sulla scorta di una immediata ricostruzione dell’evento e grazie alle dichiarazioni rese da alcune persone, permettevano di individuarlo con ancora addosso 2 telefoni cellulari, documenti e carte di credito. La, del valore di euro 300,00 circa, è stata restituita all’avente diritto.

