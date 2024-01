La WWE “spariglia” le carte

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tutti eravamo convinti che Randy Orton, il cui rientro era atteso più degli struffoli a Natale, osannato come mai prima d’ora e portato con prepotenza al cospetto del Capotribù, sarebbe stato lo sfidante di Reigns alla Royal Rumble. Questa era lo scenario più desiderato, e forse più papabile, tra tutte gli altri. Ciò perché un Knight vs Reigns II non lo voleva nessuno, solo perché nessuno voleva un’altra sconfitta di Knight. AJ Styles, invece, è da troppo tempo fuori dal giro che conta e il suo ritorno, da solo, non sarebbe bastato per riportarlo in vetta in maniera credibile. Tuttavia, se da un lato Orton contro Roman era un match che tutti bramavano vedere, dall’altro pareva avere un esito scontato quanto tutte le altre possibili “combinazioni”. Perché col ritorno di The Rock e la sua piccata all’indirizzo di Roman, un match tra i due col titolo in palio in futuro è ...