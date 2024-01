La vergogna all’Aia | silenziati i 136 ostaggi israeliani

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il Ministro degli Affari Esteri israeliano ha dichiarato: “Oggi abbiamo assistito ad uno dei più grandi spettacoli di ipocrisia della storia e ad una serie di affermazioni infondate e false”. Il Sudafrica, invece di pensare agli enormi problemi interni di cui soffre da quando c’è stato il cambio di regime e la fine della segregazione, sono oggi i bianchi a vivere nei ghetti e a girare con le guardie armate, cerca il suo momento di notorietà nell’impersonare il braccio legale dell’organizzazione terroristica Hamas e lo ha fatto presentando la realtà di Gaza in maniera distorta e ignorando totalmente il massacro del 7 ottobre scorso. Ignorando l’invasione dei terroristi di Hamas del territorio israeliano, ignorando le uccisioni, i massacri, le violenze e i rapimenti di cittadini. In tutta sostanza il Sudafrica vorrebbe consentire, e non è il solo, ad Hamas di ...