La tripletta di Milik trascina la Juventus | 4-0 al Frosinone e semifinale di Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Laha sconfitto ilcon un sonoro 4-0 e si è qualificata alle semifinali della. I bianconeri si sono imposti con disinvoltura di fronte al pubblico dell’Allianz Stadium, dove settimana scorsa avevano liquidato la Salernitana per 6-1, e si sono così guadagnati la doppia sfida contro la Lazio. Dall’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno Atalanta e Fiorentina. A decidere la contesa è stata una spettacolaredi: rigore trasformato all’11mo minuto, stoccata al 38? su invito di McKennie, sigillo al 48? su assist di Locatelli. A chiudere i conti è stato Yildiz al 61? sfruttando il tocco di McKennie. I ragazzi di Allegri, in lotta per lo scudetto, sono indubbiamente i favoriti per la conquista del trofeo. Foto. Lapresse