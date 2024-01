La tragica road map di Crosetto per due Ucraine al posto di una

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Giulio Andreotti col quel disincantato cinismo che è stato anche dopo di lui l’anima e la tabe della diplomazia italiana, in seguito al crollo del Muro di Berlino, riadattando una battuta di François Mauriac, disse di amare così tanto la Germania che avrebbe preferito ne rimanessero due. Dava certo voce al timore diffuso (e infondato) che dalla riunificazione tedesca tornassero a sorgere pericoli per l’Europa, ma esprimeva soprattutto un supremo e compiaciuto disprezzo per la libertà, lo stato di diritto e la democrazia, cui milioni di tedesco-orientali avevano sognato per decenni di ricongiungersi, emancipandosi dalla cattività sovietica. D’altra parte la ostpolitik italiana (e pure quella vaticana) era stata a lungo, non solo e non tanto per l’influenza del Partito comunista italiano, quella di prendere atto della divisione del mondo e dell’Europa come di un fatto in qualche modo ...