La Serie A può competere con la Premier League?

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha preso la parola a margine della presentazione del nuovo album delle figurine Panini per la... (calciomercato)

Indiscrezione di calciomercato riguardante Lorenzo Insigne : l’ex capitano azzurro può lasciare il Canada e tornare nuovamente in Italia L’esperienza ... (spazionapoli)

Genoa - Puscas verso l’addio. L’attaccante rumeno può tornare in Serie B

Porte aperte all'addio di George Puscas: in otto presenze non ha convinto il Genoa, ora l'attaccante rumeno può tornare in Serie B (itasportpress)