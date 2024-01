La Salernitana non teme il calcioscommesse | contatto Sabatini-Carli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa vicenda legata alnon frena la. La compagine granata avrebbe infatti messo nel mirino le prestazioni di Gaetano Letizia, attualmente in forza alla Feralpi Salò ma il cui cartellino è di proprietà del Benevento. Una notizia riportata da Il Mattino, in cui si racconta di ungià avvenuto tra Waltere Marcello. Il dirigente dellaavrebbe chiesto informazioni all’omologo del Benevento per cautelarsi, viste le difficoltà di chiudere per Zanoli del Napoli. L’affare sarebbe stato caldeggiato da Filippo Inzaghi, il tecnico che ha allenato Letizia proprio in giallorosso. Il laterale, dunque, potrebbe ritrovare la serie A in questa sessione di mercato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

