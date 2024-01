La rete di Starlink funziona | scambiati i primi SMS In futuro anche telefonate e connessioni IoT

...con successo la prima chiamata audio bidirezionale tramite satellite sulla suaad aprile, chiamando un numero in Giappone con uno smartphone Samsung Galaxy S22 standard. Il sistema di......ha lanciato i primi sei satelliti della costellazionecon funzionalità Direct to Cell . Meno di sei giorni dopo, l'azienda di Elon Musk ha inviato e ricevuto i primi messaggi sullaLTE ...AT&T ha condotto con successo la prima chiamata audio bidirezionale tramite satellite sulla sua rete ad aprile, chiamando un numero in Giappone con uno smartphone Samsung Galaxy S22 standard. Il ...Ookla, specializzata in data analysis e testing per reti fisse e mobili a livello mondiale, rivela qual'è l'operatore mobile più veloce in Italia.