La prima del 2024 al PalaSilvestri | esame impegnativo contro Potenza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLasfida casalinga delha il profumo dell’alta classifica per la Sirio Salerno ’92,in graduatoria ed imbattuta con 16 punti, pronta ad ospitare la BCC Basilicata Basilia. Palla a due domani – sabato 13 gennaio – alle 19:30 alcon la direzione arbitrale di Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma e Stefano Pezzella di Arzano. Si gioca la seconda partita del girone di ritorno in B femminile. Granatine reduci dalla bella affermazione di Angri e concentrate su una gara veritàle lucane, che dopo un inizio torneo in sordina hanno infilato sei vittorie consecutive, l’ultima delle qualila New Basket Agropoli, con cuiora condivide a pari merito il secondo gradino ...

