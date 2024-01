La mamma di Mbappé | l’ultimatum al figlio e la ‘strana’ trattativa | “Gli ho detto…”

La mamma di Kylian Mbappé , a 'La Gazzetta dello Sport', ha conferma to l'amore che il figlio ha sempre avuto per il Milan e per i suoi colori (pianetamilan)

La mamma di Mbappé : «Non lavoro per mio figlio per meno del 30%, piuttosto vado in pensione alle Maldive» «Gli ho detto: “Non faccio niente sotto il ... (ilnapolista)

(Photo by FRANCK FIFE / AFP) Ladi: "Non lavoro per mio figlio per meno del 30%, piuttosto vado in pensione alle Maldive" " Gli ho detto: 'Non faccio niente sotto il 30%! Andrò in ...... allo scopo di spalmare qualcosa degli 8 milioni di euro a stagione chiesti dalla- agente ... KylianSquadra: Paris Saint - Germain Ruolo: Attaccante Età: 25 anni Valore sul mercato: 180 ...