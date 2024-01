La Lega deposita la legge salva-Zaia | ecco cosa accadrà

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Larompe gli indugi e presenta una proposta diper estendere da due a tre i mandati dei presidenti di Regione. Ad agire è il deputato e presidente della Liga veneta, Alberto Stefani: «È un'opzione di buonsenso, di rispetto della democrazia e del consenso territoriale. Secondo l'esponente del Carroccio, «i governatori rappresentano un territorio ed è quel territorio a doverli ere. Se i cittadini vogliono premiare esperienza e competenza, nel solco della continuità, devono essere liberi di poterlo fare. La scelta deve essere degli elettori, mai vincoli imposti dagli eletti». La mossa si inserisce nel dibattito in corso nel centrodestra sui candidati alle Regionali di quest'anno (si voterà in Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria). Non è un segreto che laspinga per permettere a Luca ...